Sono 61.543,227, pari al 92,9% delle dosi a disposizione del Servizio sanitario nazionale, le somministrazioni di vaccino contro il Covid effettuate finora in Italia. Le persone vaccinate contro il Covid-19 in Italia, secondo quanto riferisce l’ultimo report del Governo, sono, invece, 27.120.766, pari al 50,21% della popolazione over 12 anni. I vaccini distribuiti finora sono 5.182.557 Pfizer/BioNTech, 6.953.754 Moderna, 11.858.101 Vaxzevria-Astrazeneca e 2.264.634 Janssen).

La scorsa settimana si è superato il livello di 3,8 milioni di dosi somministrate, dato superiore alle due settimane precedenti. Tuttavia, la somministrazione delle prime dosi continua ad essere inferiore alle 100 mila al giorno (per un totale di oltre 580 mila effettuate complessivamente nella settimana passata). Nella fascia degli over 80 hanno ricevuto entrambe le dosi l’89,81%, percentuale che scende al 77,95% per la fascia 70-79 anni.