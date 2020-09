Oltre a Berlusconi sono positivi al Covid anche i figli. Barbara e Luigi si trovano in isolamento a Villa Certosa

Barbara e Luigi Berlusconi si trovano in isolamento domiciliare a Villa Certosa, in Sardegna, dopo essere risultati positivi al Coronavirus un paio di settimane fa. Ieri anche il padre, l’ex premier Silvio Berlusconi, ha scoperto di aver contratto il virus. Il leader di Forza Italia, aveva lasciato Villa Certosa il 19 agosto, trasferendosi nella residenza lombarda di Arcore, dove da ieri è anche lui in isolamento. Il Cavaliere, dopo essere rientrato dalla Sardegna, si era sottoposto a due tamponi e a un test sierologico, risultati negativi, il 27 agosto si è recato in Francia, a Valbonne, nella residenza della figlia Marina e al rientro ad Arcore, il primo settembre, dopo un terzo tampone, è risultato positivo al Covid-19.