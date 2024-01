Omicidio via Poma, sospetti sul figlio di Vanacore

Le indagini condotte dai Carabinieri sull'omicidio della Cesaroni in via Poma a Roma ipotizzano il coinvolgimento del figlio di Vanacore.

Nuovo colpo di scena sul giallo dell’omicidio di via Poma, a Roma, dove nel 1990 la ventenne Simonetta Cesaroni venne assassinata con 29 coltellate. Secondo un’informativa dei Carabinieri, resa nota oggi dal quotidiano Repubblica, al centro della vicenda potrebbe esserci Mario Vanacore, figlio del portiere dello stabile in cui Simonetta lavorava, sospettato dai militari di essere l’omicida. Il padre, Pietrino Vanacore, morto suicida nel 2010, avrebbe coperto il figlio per più di 20 anni.

Sulla vicenda, però, la Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione. Si tratta di “ipotesi e suggestioni”, scrivono i magistrati di piazzale Clodio, che “non consentono di superare le forti perplessità sulla reale fondatezza del quadro ipotetico tracciato”. Il procedimento era stato aperto nel marzo del 2022 e si procedeva per omicidio volontario contro ignoti per il caso, risalente all’agosto del 1990, dell’uccisione di Simonetta Cesaroni, ammazzate a coltellate in un ufficio nella zona di Piazza Mazzini a Roma.

La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione dell’ultima inchiesta

La nuova indagine era stata dopo un esposto presentato dai familiari della vittima, nel quale si chiedeva di verificare gli alibi di alcuni soggetti che erano stati coinvolti anche nelle indagini degli scorsi anni. Durante l’indagine sono stati ascoltati circa venti testimoni e sono stati analizzati anche gli atti dei diversi processi sull’omicidio di via Poma che si sono susseguiti dall’omicidio del 1990 a oggi. Dopo tutti questi accertamenti, però, secondo la procura non sarebbero emersi elementi utili a riaprire il caso e per questa ragione è stata formulata la richiesta di archiviazione.