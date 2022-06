Omicron 5, casi in salita in Italia: sintomi e durata della nuova variante

Omicron 5: nelle ultime ore sono stati registrati diversi casi dell'ultima variante del Covdi. Preoccupazione in vista dell'estate.

Omicron 5: in Italia la nuova variante sta circolando e causando molti contagi. C’è molta preoccupazione soprattutto dal momento che sono state diminuite le restrizioni riguardo le mascherine.

Omicron 5, casi in salita in Italia

La nuova variante del Covid, Omicron 5 pare essere più contagiosa e si sta diffondendo molto anche in Italia. L’allerta sulla presenza della sottovariante BA.5 era stata lanciata a metà maggio dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

Boom di contagi si sono verificati ad esempio a Milano e Roma. Nelle ultime ore, solo nella Regione Lazio sono stati registrati oltre tremila contagi in più. La nuova variante secondo le ultime analisi si trova ad almeno il 13% di prevalenza.

Sintomi e durata della nuova variante

«Si tratta di una variante più contagiosa, ma i sintomi delle infezioni legate a essa sono più lievi», ha spiegato Fabrizio Pregliasco, virilogo dell’Università degli Studi di Milano. «I primi dati indicano che tende a replicarsi nelle prime via aeree. I sintomi sembrano quindi essere molto simili a quelli di un raffreddore. Ma questo non vuol dire – continua – che non possa causare forme più gravi, ma sembra essere meno probabile».

Dunque, i sintomi sono rappresentati soprattutto da raffreddore e forte mal di gola (caratterizzato da dolore alla faringe), due effetti che erano meno evidenti nelle infezioni date dagli altri virus Sars-CoV-2. Si osserva, inoltre, una minore incidenza dei disturbi di gusto e olfatto, mentre la febbre può essere elevata e accompagnata da dolori muscolari e delle articolazioni e sembra che l’infezione duri qualche giorno in più.

