Dopo le richieste di pena, formulate dalla Procura di Palermo nei confronti di Matteo Salvini per il caso Open Arms, contro i magistrati che seguono il caso si sono scatenati gli haters del web. Una pioggia di insulti e minacce, anche molto gravi, diffuse sui social e che va avanti da giorni, per la quale è stato necessario assegnare la scorta alla pm Giorgia Righi, una delle magistrate che rappresenta l’accusa in Aula e che fa parte anche della Direzione Antimafia.

Come noto, la Procura aveva chiesto la condanna del leader della Lega a 6 anni perché accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. Sostanzialmente, secondo l’accusa, avrebbe illegittimamente rifiutato l’approdo alla nave della ong Open Arms con 147 migranti a bordo ad agosto del 2019.