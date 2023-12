Open day vaccino Covid a Roma: gli orari e i centri aperti sabato 23 dicembre

Sabato 23 dicembre la Regione Lazio organizza l'open day per il vaccino Covid a Roma: tutti gli orari e i centri per la somministrazione.

La campagna vaccinale anti-Covid non decolla e così, come annunciato dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, arrivano gli open day. Il primo sarà a Roma sabato 23 dicembre: chi vorrà potrà chiedere di ricevere anche il vaccino anti-influenzale. Poi gli open day si ripeteranno, anche nelle altre province, nel fine settimana dell’Epifania (6-7 gennaio) e in quello del 20-21 gennaio.

Open day vaccino Covid a Roma: orari e centri aperti sabato 23 dicembre

Si inizia, come detto, da Roma, con l’open day di sabato nei centri vaccinali della Capitale. Per l’Asl Roma 1 sarà aperto il centro di via Jacobini, 6 – dalle 8 alle 14. Per l’Asl Roma 2 sarà disponibile la Casa della salute Santa Caterina della Rosa in via Nicolò Forteguerri, 4 – dalle 8 alle 14.

Passando all’Asl Roma 3, sarà possibile, dalle 8 alle 17, rivolgersi alla Casa della Salute del Lungomare Paolo Toscanelli 230 a Ostia. Aperto anche il polo vaccinale del Sant’Andrea di via Grottarossa 1035-1039, accanto al pronto soccorso, dalle 8 alle 14. Apertura anche per il Policlinico Umberto I, al piano terra dell’edificio George Eastman di viale Regina Elena, 287b – dalle 8 alle 14.

Stessi orari (8-14) anche per il San Camillo-Forlanini al primo piano del padiglione Piastra e per Tor Vergata, all’ambulatorio Medicina del Lavoro in viale Oxford, 81. Gli open day di gennaio coinvolgeranno non solo le asl e le aziende ospedaliere della Capitale, ma anche le Asl delle province: luoghi e orari verranno comunicati successivamente.

Campagna al rilento

Per il momento nel Lazio sono state somministrate oltre un milione di dosi di vaccino antinfluenzale e solo 115mila anti-Covid, con una campagna ancora al rilento in Italia e nel Lazio. Chi non può andare all’open day può chiedere per il vaccino ai medici di medicina generale, ai pediatri, alle farmacie aderenti o prenotare ai centri vaccinali delle aziende sanitarie attraverso la solita piattaforma di prenotazione online.