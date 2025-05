Opposizioni unite contro il massacro di Gaza: Pd, M5s e Avs in piazza a Roma il 7 giugno

Una grande manifestazione per Gaza. Che riunisce Pd, M5s e Avs, pronti a scendere insieme in piazza sabato 7 giugno a Roma. L’annuncio era nell’aria e ora è arrivata l’ufficialità in una nota congiunta firmata dai leader dei partiti di opposizione: Angelo Bonelli, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni ed Elly Schlein.

“Tutte e tutti a Roma sabato 7 giugno. Una grande manifestazione nazionale per fermare il massacro del popolo palestinese”, si legge nella nota inviata dai partiti che hanno organizzato la mobilitazione prevista a Roma la prossima settimana.

Contro il massacro di Gaza, Pd-M5s-Avs in piazza a Roma il 7 giugno

Nella nota si parla di una “una piattaforma chiara, inscritta nella mozione parlamentare che unitariamente abbiamo presentato in Parlamento”, in merito alla manifestazione lanciata per il 7 giugno. “Facciamo appello a tutte e tutti coloro che sentono come insopportabile quello che sta succedendo – scrivono i leader delle opposizioni – mobilitiamoci insieme per fermare il massacro e i crimini del governo Netanyahu a Gaza”.

Pd e Avs nelle scorse ore avevano fatto sapere di voler organizzare una manifestazione nazionale su Gaza, avendo già parlato con una rete di associazioni. Fratoianni si era rivolto agli altri leader politici di opposizione, partendo proprio dalla mozione unitaria su Gaza e chiedendo anche a forze sociali, sindacali, a Ong e pacifisti di organizzare insieme una manifestazione nazionale per fermare il massacro a Gaza.