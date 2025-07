Ora è scritto anche nero su bianco: a Gaza è genocidio

C’è una parola che l’Occidente continua ad aggirare come un ordigno inesploso: genocidio. Eppure il nuovo rapporto di B’Tselem, “Our Genocide”, non lascia più margini all’ambiguità. Non si tratta solo di una campagna militare, ma della sistematica distruzione della società palestinese a Gaza, attuata con l’intento di annientarla “in tutto o in parte”. Dal 7 ottobre 2023, Israele ha trasformato il diritto internazionale in carta straccia: 58.000 morti, ospedali rasi al suolo, fame usata come arma, campi profughi bombardati, bambini mutilati senza anestesia. La Corte internazionale dell’Aia indaga, ma l’indifferenza è già sentenza.

Non è un’escalation accidentale: è una politica, costruita in anni di apartheid e impunità, e oggi divenuta esplicita. Le dichiarazioni dei leader israeliani, raccolte e analizzate nel rapporto, non mascherano l’obiettivo: cancellare Gaza. Il crimine non è solo nei numeri, ma nell’intenzionalità. E il dato più atroce è che la società israeliana, nel suo insieme, lo legittima: lo sostiene, lo giustifica, lo ignora.

Nel rapporto, B’Tselem documenta anche l’espansione di questa violenza genocidaria in Cisgiordania e in Israele: stessa catena di comando, stesso impianto ideologico, stessi strumenti. Non è un’eccezione: è un modello. Il genocidio non si confina, si propaga.

la ripetizione della storia con gli occhi ben chiusi. È un crimine collettivo che si compie con il consenso implicito di chi guarda altrove.

B’Tselem ci chiede di guardare. Di non aspettare il verdetto postumo di una corte. Di dire ora ciò che è evidente: questa non è una guerra. È un genocidio. E il silenzio è complicità.