Sondaggi politici, crolla Forza Italia mentre il Pd si riavvicina a Meloni

Gli ultimi sondaggi confermano le tendenze registrate dopo il referendum sulla giustizia. E, allo stesso tempo, evidenziano nuovi equilibri nel centrodestra, complici anche gli scossoni interni ai partiti, come nel caso di Forza Italia. Il primo elemento che emerge è la difficoltà di Fratelli d’Italia, che sembra però stabilizzarsi ora intorno al 28%.

Risale, invece, il Pd: prosegue la crescita dem dopo il referendum, con il partito guidato da Elly Schlein che si avvicina alla vetta. Sul fronte del centrodestra le novità riguardano Forza Italia, in calo al suo minimo storico da due anni secondo la Supermedia di YouTrend per Agi, e la Lega, che dopo un periodo difficile mostra una leggera ripresa.

Sondaggi elettorali: il Pd si riavvicina a Fratelli d’Italia, crolla Forza Italia

Il primo elemento riguarda il gap tra Fratelli d’Italia e Pd, che continua a ridursi. Il partito di Giorgia Meloni resta in testa con il 28,1%, guadagnando due decimi di punto. Ma recupera più consensi il Pd, che con lo 0,4% si attesta al 22,4%. Sostanzialmente stabile (-0,1%) il Movimento 5 Stelle, attualmente al 12,8%.

Il calo maggiore è invece quello fatto registrare da Forza Italia: perdendo sette decimi di punto si ferma all’8,3%. Si riavvicina così la Lega, con un recupero dello 0,3% e dato attuale al 7,2%. Staccando pure Verdi/Sinistra, in flessione dello 0,2% al 6,2%. Tra gli altri partiti, troviamo Futuro Nazionale al 3,5% (+0,2%), Azione al 3% (-0,1%), Italia Viva al 2,5% (+0,2%), +Europa stabile all’1,5% e Noi Moderati all’1,1% (+0,1%).

Per quanto riguarda le coalizioni, il campo largo resta in vantaggio sulle destre. Se prendiamo le coalizioni del 2022, troviamo il centrodestra al 44,7% in leggero calo,e il centrosinistra al 30,1%, con il Terzo Polo al 5,5%. Stando, invece, a quelle che sembrano le coalizioni attuali, il campo largo è in testa con il 45,4% e continua ad aumentare il vantaggio rispetto al centrodestra, ora al 44,7%. Sopra la soglia di sbarramento del 3%, nel caso della nuova legge elettorale attualmente in discussione, troviamo anche Futuro Nazionale e Azione.