Il premier ungherese Viktor Orbán, secondo quanto ha riferito oggi Bloomberg, ha annunciato alla radio pubblica del suo Paese l’intenzione di incontrare il leader della Lega Matteo Salvini ed il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, per discutere la creazione di un nuovo partito nazionalista nell’Unione europea. Fidesz, il partito di Orbán, ha appena lasciato il Partito popolare europeo. Evasivo il commento del leader della Lega. “Io mi sto occupando molto più concretamente di vaccini e di rimborsi alle imprese italiane – ha detto Salvini -, di quello che accadrà in Europa ne parleremo più avanti. La mia urgenza sono i vaccini, la salute e i rimborsi per gli italiani, non altro”.