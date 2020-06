Orlando in aereo con un positivo al Covid seduto accanto. Tampone e isolamento per il vicesegretario del Pd

“Ieri sono stato contattato da una dottoressa gentilissima del Ministero della Sanità che mi ha comunicato che nei giorni scorsi avevo viaggiato su un aereo dove era presente un passeggero malato di Covid, dovrò osservare per questo alcuni giorni di isolamento”. E’ quanto ha annunciato su Facebook il vicesegretario del Pd ed ex ministro della Giustizia, Andrea Orlando, riferendo che “pochi minuti dopo mi è arrivata la telefonata dell’Asl del Lazio competente che mi ha dato le indicazioni e le prescrizioni necessarie comprese quelle per fare il tampone”. “Siete stati tantissimi a mandarmi gli auguri e a farmi coraggio. Incrociamo le dita e grazie a tutti. Vi ringrazio qui!” ha aggiunto il Dem in un successivo tweet.