Orologio swatch omega: prezzo, dove comprarlo e quanti pezzi del MookSwatch?

Orologio Swatch Omega: il nuovo orologio è dal 26 marzo 2022 disponibili nei negozi. Un nuovo prodotto che nasce dalal collaborazione di due importanti marchi come Omega e Swatch.

Orologio Swatch omega: prezzo

Bioceramic MoonSwatch Collection è il titolo della collezione di orologi nato dalla collaborazione tra Swatch e Omega. Il prezzo dell’orologio si aggirerebbe sui 250/260 euro. Il duo Swatch e Omega hanno presentato anche la data di lancio del prodotto attraverso un’ottima campagna pubblicitaria, visto che ha richiamato tantissime persone fuori i negozi di tutta Italia, con code ed attese lunghissime, ma anche diversi disordini si sono registrati.

Orologio Swatch Omega: dove comprarlo

Il numero di pezzi disponibili dell’orologio è limitato e il Bioceramic MoonSwatch non è acquistabile online ma solo nei negozi fisici di Swatch. Tuttavia, oltre a presentarsi in negozio direttamente( scene di panico in molte città italiana davanti ai negozi Swatch) per comprarlo si potrebbe preventivamente cercare il modello di MoonSwatch sul sito dell’azienda, e poi cliccare sull’icona Find in a store, così da trovare il punto vendita più vicino e sperare che siete ancora in tempo per acquistarne uno prima dell’esaurimento scorte.

Quanti pezzi del MookSwatch

Non si sa con precisioni quanti pezzi siano disponibili ma resta il fatto che sarà data la possibilità di comprare massimo due orologi a persona per permettere una distribuzione maggiore e una vendita più equa. Dunque, per ora dovrebbero essere pezzi di orologi limitati ma nelle prossime settimane non è detto che non ci possa essere una nuova distribuzione, viste anche le numerosissime code davanti a negozi nel giorno del lancio(il 26 marzo 2022).



L’orologio è stato realizzato in bioceramica, disponibile in undici versioni diverse e ispirate ad altrettante futuribili missioni spaziali: