Orrore in Ucraina, ex mercenari Wagner confessano di aver ucciso anche bambini

Due ex mercenari della compagnia privata russa Wagner, secondo le testimonianze pubblicate dall’Ong russa per i diritti umani e contro le torture Gulagu.net, hanno confessato di aver “ucciso dei bambini” a Bakhmut e Soledar, in Ucraina. I due ex comandanti del gruppo militare, fondato Evgheni Prigozhin (nella foto), sono Azamat Uldarov e Oleksiy Savichev, entrambi reclutati nelle carceri e graziati da un decreto presidenziale dopo essere rientrati dal fronte.

Uno di loro, Savichev, ha affermato che circa 70 ex prigionieri che si sono rifiutati di obbedire agli ordini sarebbero stati fucilati in sua presenza. Il mercenario della compagnia Wagner ha raccontato, inoltre, di aver versato benzina e aver dato fuoco ai resti di circa 60 persone uccise per distruggerne i corpi. Savichev ha anche parlato dell’omicidio di dieci adolescenti e di oltre 20 ucraini disarmati. Mentre l’altro contractor, Uldarov, ha confessato di aver ucciso una bambina di cinque o sei anni a Soldear.

Kiev: “Rubano i nostri bambini e uccidono. Ci deve essere una punizione. Crudele e giusta”

La presidenza ucraina ha reagito alle dichiarazioni di due mercenari della milizia Wagner promettendo che saranno puniti tutti coloro che sono coinvolti in questi crimini, come riportano i media ucraini. “Una confessione non è sufficiente. Ci deve essere una punizione. Crudele e giusta. E lo sarà sicuramente” ha affermato il capo dell’ufficio presidenziale ucraino, Andrey Yermak.

“Scopriremo tutti i fatti e troveremo tutti coloro che li hanno commessi. I russi – ha aggiunto Yermak – hanno rapito migliaia di bambini ucraini. Quanti esattamente ancora non lo sappiamo. Stiamo facendo di tutto per riprenderci i nostri figli. Il mondo dovrebbe vedere il volto della Russia, non aver paura, ma colpirli duramente”.

“I terroristi russi hanno confessato di aver ucciso bambini ucraini a Bakhmut e Soledar. Ora stiamo parlando di criminali di guerra del gruppo Wagner, ma questo fa luce sui crimini dell’esercito russo in Ucraina. Rubano i nostri bambini e uccidono”, ha detto Yermak, ribadendo che “la Russia è una nazione di mostri e assassini”.