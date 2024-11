Orrore nel napoletano dove una lite tra giovani è degenerata in tragedia, con un 19enne ucciso da alcuni colpi pistola. È successo poco dopo la mezzanotte in piazza Raffaele Capasso a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli quando un ragazzo è stato ferito in pieno petto da colpi d’arma da fuoco esplosi da uno sconosciuto al culmine di un acceso diverbio tra gruppi di giovani.

Inutile la corsa disperata al pronto soccorso dell’ospedale del Mare a Napoli dove il 19enne è arrivato già privo di vita. Durante la furibonda lite, un altro giovane di 19 anni, anche lui incensurato, è stato ferito al gomito ed è stato trasportato al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio e della sezione operativa di Torre del Greco che stanno conducendo le indagini.