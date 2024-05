Palermo, trovato morto in auto l’architetto Angelo Onorato

Trovato morto a Palermo l'architetto Angelo Onorato. Il corpo scoperto nella sua auto in via Ugo La Malfa.

È stato trovato morto nella propria auto, a Palermo, l’architetto Angelo Onorato, noto titolare di un negozio di arredamenti. La vittima è il marito dell’eurodeputata e vice segretaria della Democrazia cristiana, Francesca Donato. Ancora da chiarire le cause e le modalità del decesso.

Trovato morto a Palermo l’architetto Angelo Onorato. Il corpo era nell’auto in via La Malfa

Le notizie sulla morte di Onorato sono ancora frammentarie. Il ritrovamento è avvenuto in via Ugo La Malfa. Sull’omicidio indaga la polizia. “Hanno ucciso mio marito Angelo” ha riferito l’eurodeputata Donato parlando con alcuni amici che l’hanno chiamata per capire se la vittima fosse realmente il marito.

È il marito dell’eurodeputata della Democrazia Cristiana Francesca Donato

Secondo quanto riferisce l’Adnkronos, Onorato sarebbe stato trovato nella sua auto con una fascetta in plastica stretta attorno al collo. L’uomo era nella sua auto nella zona di via Ugo La Malfa. Sul posto Polizia e Carabinieri. La moglie non aveva notizie di lui dalle 11. Pare che l’imprenditore avesse un appuntamento con qualcuno e che quello nei pressi di via Ugo La Malfa, dove è stata trovata l’auto, fosse il luogo scelto per parlare.