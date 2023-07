Palinsesti Rai 2023-24, tutte le novità tra trasmissioni, serie tv e film: annunciati 30 programmi tra ritorni e nuovi volti

Palinsesti Rai 2023-24: ricca programmazione tra novità conferme e ritorni così come chi dovrebbe e chi è saltato definitivamente. Nel centro Produzione della Rai di Napoli, è stata presentata la nuova stagione televisiva.

Palinsesti Rai 2023-24, tutte le novità tra trasmissioni, serie tv e film

Presentati nel centro Produzione Rai di Napoli i palinsesti della stagione televisiva del servizio pubblico 2023-44. Ci sono le conferme di alcuni programmi mentre sembrano essere saltati altri. Mancherebbe infatti Viva Rai 2 di Fiorello, visti i problemi con i condomini del quartiere romano dove si era insediato lo studio mobile del programma.

Tra i nuovi ed esclusivi titoli della Fiction Rai ecco Gloria (regia di Fausto Brizzi) con Sabrina Ferilli tra le protagoniste. Arriva anche la trasposizione televisiva del teatro di Eduardo De Filippo come Non ti pago (regia di Edoardo De Angelis) con Sergio Castellitto e Napoli milionaria (regia di Francesco Amato) con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera. Le conferme sono diverse nel mondo della fiction: Doc – Nelle tue mani 3 (regia di Jan Maria Michelini, Nicola Abbatangelo, Matteo Oleotto) con Luca Argentero; Don Matteo 14 (regia di Riccardo Donna, Enrico Ianniello, Francesco Vicario) con Raoul Bova; Blanca 2 (regia di Jan Maria Michelini, Michele Soavi) con Maria Chiara Giannetta; Imma Tataranni – Sostituto procuratore 3 (regia di Francesco Amato e Kiko Rosati) con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice; Un professore 2 (regia di Alessandro Casale) e I bastardi di Pizzofalcone 4 (regia di Monica Vullo, Riccardo Mosca) con Alessandro Gassmann; Cuori 2 (regia di Riccardo Donna) con Daniele Pecci, Matteo Martari, Pilar Fogliati; Màkari 3 (regia di Monica Vullo, Riccardo Mosca) con Claudio Gioè; il legal-dramedy Studio Battaglia 2 (regia di Simone Spada) con Barbora Bobulova, Lunetta Savino, Miriam Dalmazio.

Annunciati 30 programmi tra ritorni e nuovi volti

“Abbiamo fatto un grande sforzo per aggiungere, innovare, sperimentare e mettere a punto palinsesti arricchiti di personalità, competenze, contenuti: abbiamo 30 nuovi programmi, parecchi talent in più specie tra access prime time e seconde serate. Aggiungere vuol dire essere ancora più pluralisti di come la Rai è stata in passato: un obiettivo che siamo riusciti a raggiungere, è che è anche un investimento per il futuro della Rai“. Lo dice l’amministratore delegato, Roberto Sergio, alla presentazione della nuova offerta a Napoli.

I programmi confermati sono Tale e quale show con Carlo Conti (dal 22 settembre) e Milly Carlucci con Ballando con le stelle (dal 21 ottobre). Spazio anche ad Antonella Clerici con The Voice Kids (dal 24 novembre) che ha esteso ai più piccoli il format di The Voice Senior che tornerà nel 2024 su Rai 1. I nuovi format invece sono: Reazione a catena in una versione di prime time, con Marco Liorni (sabato 30 settembre e 7 ottobre), e uno spin off speciale di Citofonare Rai2. Alberto Angela, che tornerà da ottobre con 4 nuove puntate di Ulisse, tra Petra e Istanbul, la storia di Anna Frank e Nerone; la sera di Natale con un nuovo speciale Stanotte a… e il sabato con Passaggio a Nord Ovest. L’Eredità arriva con la nuova conduzione di Pino Insegno. Alle 14, al posto di Serena Bortone con Oggi è un altro giorno, debutta La volta buona con Caterina Balivo. Inoltre, debuttano Linea Verde Bike, con Federico Quaranta e Giulia Capocchi, un racconto del territorio italiano dalla prospettiva di chi lo percorre in bici, e Linea Verde Tipico, dedicato alla filiera del Made in Italy, ancora con Quaranta, che condurrà anche Linea Verde Start sul mondo dell’artigianato italiano. Su Rai 2 Veramente falso, nuovo comedy show, condotto da Max Giusti, che celebra il tanto variegato quanto esilarante mondo delle imitazioni (il lunedì dall’11 settembre). Su Rai 3 la domenica sera, al posto di Che tempo che fa, è confermato il trasloco di Report, curato e condotto da Sigfrido Ranucci.

Monica Maggioni succede a Lucia Annunziata, che ha lasciato la Rai, alla guida di In Mezz’ora e In Mezz’ora storie dal mondo dedicata a reportage, storie, analisi in profondità. Su Rai3 c’è Nunzia De Girolamo con Botta e risposta (titolo provvisorio), il lunedì in prime time. Mentre il sabato (alle 20) e della domenica (alle 20.20) arriva Serena Bortone con Le parole.