Si è spento questa mattina Papa Francesco. A dare la triste e dolorosa notizia è stato il cardinale Kevin Farrell: “Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre“.

“La sua vita, tutta intera, è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l’anima di Papa Francesco all’infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino”, ha concluso Farrell.

Papa Francesco, una vita straordinaria

Papa Francesco era salito al soglio pontificio dodici anni fa, per l’esattezza il 13 marzo 2013. Da quel momento in poi, tutta la sua opera è stata improntata a rendere più moderna la Chiesa, portandola su sentieri inesplorati e aprendola, di fatto, a “tutti, tutti, tutti”, come amava ripetere. Un’azione riformista che ha portato avanti fino all’ultimo giorno, noncurante delle posizioni restie alle novità sostenute dall’ala cattolica più conservatrice.

Una vita straordinaria, quella di Jorge Mario Bergoglio, iniziata a Buenos Aires il 17 dicembre 1936, da una famiglia di origini piemontesi. Ben presto, Bergoglio avvertì il desiderio di seguire la via ecclesiastica, culminata nel 1958 con l’ingresso nel noviziato della Compagnia di Gesù. Da lì, una lunga vita al servizio della Chiesa, fino a diventare cardinale arcivescovo della sua Buenos Aires e, dal 2013, il 266esimo Pontefice della Chiesa cattolica.

Il lungo addio di Bergoglio

Papa Francesco da qualche tempo aveva problemi di salute, culminati in un ricovero d’urgenza avvenuto a metà febbraio per una polmonite polimicrobica bilaterale. Ne sono seguiti 38 giorni di ricovero, fino a quando il Pontefice è stato dimesso ed è tornato nei suoi alloggi in Vaticano, da cui, come sempre, ha continuato la sua opera, letteralmente fino all’ultimo giorno.