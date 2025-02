Ha trascorso una notte serena e Papa Francesco, dopo la paura degli ultimi giorni, sembra stare “meglio”. Il pontefice, giunto al suo undicesimo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, prosegue le sue terapie mediche dopo l’insorgere della polmonite bilaterale che lo ha costretto in ospedale.

“È di buon umore”, mentre non sarebbero stati aggiunti nuovi elementi alle terapie già prescritte nei giorni precedenti. Lo si apprende da fonti vaticane che aggiungo che il pontefice non avrebbe, al momento, altri dolori dopo le difficiltà insorte sabato scorso legate alla respirazione e che lo hanno costretto, in quella occasione, a ricorrere all’ausilio di ossigeno ad alti flussi. Il Papa, in queste ore, starebbe proseguendo nella “routine” ospedaliera fatta soprattutto di tanto riposo così come prescritto dai sanitari che lo hanno in cura.