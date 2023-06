Papa Francesco ha lasciato l'ospedale Gemelli, dove è stato ricoverato per un intervento: come sta il pontefice.

Papa Francesco è stato dimesso dall’ospedale Gemelli di Roma dopo il ricovero avvenuto il 7 giugno per un’operazione di laparotomia. Il pontefice è uscito dall’ingresso principale sulla sedia a rotelle e ha salutato i pazienti e i giornalisti che lo attendevano.

Bergoglio ha risposto alle domande dei giornalisti, che gli chiedevano quali fossero le sue condizioni di salute, dicendo “sono vivo”. Poi ha ringraziato gli stessi giornalisti: “Grazie per il vostro servizio, grazie tante”.

Davanti al Policlinico Gemelli c’erano tanti giornalisti e tanti pazienti e cittadini che hanno atteso le dimissioni di Papa Francesco. Anche i medici e gli infermieri dell’ospedale si sono affacciati dalle finestre per un saluto al pontefice.

Come sta Papa Francesco dopo l’intervento e le dimissioni

A parlare delle condizioni di salute del pontefice è stato Sergio Alfieri, il chirurgo che lo ha operato: “Il Papa sta bene, l’avete visto, ci avete parlato, deve fare la convalescenza come tutti. Andrà a fare la convalescenza a Santa Marta, ma ha già ripreso il lavoro”.

Rispondendo alle domande dei cronisti, il professore ha aggiunto: “Per quanto riguarda i prossimi viaggi e i prossimi impegni del Papa, queste domande le fate a lui, ma insomma ha confermato tutti i viaggi, anzi li potrà affrontare meglio di prima perché non ha più i disagi che aveva prima”. Alfieri ha concluso dicendo che “sarà un Papa più forte” e che starà meglio di prima.

Dopo aver lasciato il Gemelli, il Papa è andato alla basilica di Santa Maria Maggiore, come avvenuto anche nel caso degli altri ricoveri. Prima del rientro in Vaticano, infatti, il pontefice è andato nella cappella Paolina, dove è custodita l’immagine della Madonna salus populi romani, per un momento di preghiera.