Papa Francesco ricoverato al Gemelli per un intervento di laparotomia

Al termine dell’udienza generale, Papa Francesco è tornato al Policlinico universitario Gemelli di Roma per essere sottoposto a un intervento chirurgico di laparotomia e plastica della parete addominali con protesi. A dare notizia del nuovo ricovero del pontefice, che dovrebbe durare qualche giorno, è il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni.

Papa Francesco si sottoporrà a un intervento di laparotomia: prevista una degenza di diversi giorni

Nel primo pomeriggio Bergoglio sarà sottoposto all’intervento in anestesia generale: “L’operazione, concertata nei giorni scorsi dall’equipe medica che assiste il Santo Padre, sì è resa necessaria a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti”.

È prevista una degenza, all’interno della struttura sanitaria, di diversi giorni, come ha spiegato ancora Bruni. Il ricovero sarà necessario per “permettere il normale decorso post operatorio e la piena ripresa funzionale”. Nella giornata di ieri, martedì 6 giugno, il Papa era già stato al Gemelli per alcuni controlli che erano stati definiti già programmati, ma che probabilmente hanno portato alla decisione di procedere con l’intervento che è previsto per oggi pomeriggio.

All’udienza generale il pontefice aveva parlato nuovamente della pace in Ucraina, chiedendo di perseverare “nella carità cristiana e nel sostegno agli ucraini”. L’ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, Andrii Yurash, ha augurato al Papa una pronta guarigione, sottolineando che “il mondo ha bisogno di lui”.