Papa Francesco ha effettuato una visita di controllo al Gemelli: a marzo era stato ricoverato per un'infezione respiratoria.

Papa Francesco è all’ospedale Policlinico Gemelli per una visita di controllo. Secondo quanto si apprende, la visita del pontefice era già programmata e non dipende, quindi, da un cambiamento delle sue condizioni di salute. In mattinata, secondo quanto riferito da alcune fonti, Bergoglio sarebbe arrivato al Gemelli al Centro di medicina dell’invecchiamento (Cemi).

Papa Francesco si è recato questa mattina al Centro di medicina dell’invecchiamento del policlinico Gemelli per una visita programmata

Papa Francesco sarebbe arrivato in ospedale intorno alle 10:40. Ricordiamo che negli scorsi mesi, precisamente a marzo, il pontefice era stato ricoverato proprio al Gemelli per un’infezione respiratoria. Il Papa si è sottoposto a un esame diagnostico, nello specifico un esame di medicina nucleare necessario per avere informazioni su organi interni e tessuti. Il controllo sarebbe terminato intorno alle 11:20, dopo circa quaranta minuti.

Bergoglio, subito dopo la visita di controllo, ha lasciato il Policlinico romano in auto ed è rientrato in Vaticano, dalla porta del Perugino.