Papa Francesco ricoverato al Gemelli

Notte tranquilla per Papa Francesco, da ieri il Pontefice è ricoverato al Policlinico Gemelli per un'infezione respiratoria.

Papa Francesco è stato ricoverato, ieri, al Policlinico Gemelli di Roma per una infezione respiratoria. A farlo sapere, in serata, è stata una nota della sala stampa vaticana che nel pomeriggio aveva annunciato l’arrivo in ospedale del Pontefice per alcuni controlli e il conseguente annullamento di tutti gli impegni.

“Nei giorni scorsi Papa Francesco ha lamentato alcune difficoltà respiratorie – ha riferito la Sala stampa della Santa Sede – e questo pomeriggio si è recato presso il Policlinico A. Gemelli per effettuare alcuni controlli medici. L’esito degli stessi ha evidenziato un’infezione respiratoria (esclusa l’infezione da Covid 19) che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera. Papa Francesco è toccato dai tanti messaggi ricevuti ed esprime la propria gratitudine per la vicinanza e la preghiera”.

L’infezione richiederà alcuni giorni di terapia medica ospedaliera

La prima notte in ospedale per Papa Francesco è andata “liscia come l’olio”, hanno riferito all’Ansa fonti vicine al decimo piano del Policlinico Gemelli, dove il Pontefice è ricoverato da ieri nello speciale appartamento dei Papi per “un’infezione respiratoria”.

I medici escludono problemi cardiaci e polmonite

“Gli infermieri sono molto ottimisti, ritengono che per le celebrazioni della prossima domenica delle Palme, ci sarà. Salvo naturalmente imprevisti”, riferiscono ancora le stesse fonti. Fin dai primi momenti, con il Pontefice c’è Massimiliano Strappetti, infermiere personale di Bergoglio. Il Papa proseguirà la sua terapia e continueranno gli accertamenti che per ora, secondo quanto si apprende, escludono problemi cardiaci e polmonite.