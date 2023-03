Papa Francesco ricoverato, il Vaticano: “Condizioni in progressivo miglioramento”

Il direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, ha reso noto in una comunicazione che “sua Santità Papa Francesco”, da ieri pomeriggio ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, “ha riposato bene durante la notte. Il quadro clinico è in progressivo miglioramento e prosegue le cure programmate”.

Questa mattina il Papa, ha riferito ancora la Santa Sede, “dopo aver fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani e ha ripreso il lavoro. Prima del pranzo si è recato nella cappellina dell’appartamento privato, dove si è raccolto in preghiera e ha ricevuto l’eucarestia”.

Secondo quanto è stato reso noto dalla sala stampa del Vaticano nella serata di ieri, il Pontefice è stato ricoverato al Policlinico Gemelli per una infezione respiratoria. “Nei giorni scorsi Papa Francesco ha lamentato alcune difficoltà respiratorie – ha riferito Santa Sede – e questo pomeriggio (ieri, ndr) si è recato presso il Policlinico A. Gemelli per effettuare alcuni controlli medici. L’esito degli stessi ha evidenziato un’infezione respiratoria (esclusa l’infezione da Covid 19) che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera. Papa Francesco è toccato dai tanti messaggi ricevuti ed esprime la propria gratitudine per la vicinanza e la preghiera”.