Papa Leone XIV è arrivato al Gemelli per essere operato, accolto dai fedeli con canti e preghiere per lui

Papa Leone XIV verrà operato questo pomeriggio dall’équipe di specialisti del Policlinico Gemelli per rimuovere il nodulo al polmone di cui ha parlato domenica scorsa al termine dell’Angelus in Piazza San Pietro. In tarda mattinata, il Pontefice è arrivato in auto presso l’ospedale romano, accompagnato dal suo medico curante, Luigi Carbone, ed è sceso a piedi da solo sul piazzale, dove lo attendevano i vertici della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS: il presidente Daniele Franco, il direttore generale Daniele Piacentini e il direttore sanitario Andrea Cambieri.

Il Santo Padre è apparso sereno e sorridente, mentre una grande folla di fedeli lo aspettava sin dal mattino. Notando il gran numero di persone presenti, Leone XIV ha rivolto loro un cenno di saluto, senza fermarsi. Il Pontefice è apparso toccato dall’affetto dei presenti, che intonavano canti e preghiere in suo onore.

Dopo aver varcato l’ingresso principale del Gemelli, il Papa, con la scorta e accompagnato dal medico Carbone, si è diretto verso gli ascensori per recarsi in reparto. Anche all’interno dell’ospedale ha trovato una folla di pazienti, familiari, personale sanitario e infermieri, che lo stavano aspettando e desideravano augurargli una pronta guarigione. Un fiume umano lo ha accolto con applausi e cori di incoraggiamento mentre attraversava i corridoi.

Malgrado Leone XIV fosse ormai entrato in reparto, nel piazzale esterno al Gemelli la folla di fedeli è rimasta a pregare, recitando una preghiera speciale per il Papa. A guidarla è stato don Nunzio Currao, uno dei cappellani dell’ospedale, che ha celebrato la consueta Messa delle 13:05 nella cappella del quarto piano, situata allo stesso livello dell’accesso principale utilizzato dal Pontefice.

Secondo quanto si apprende l’intervento dovrebbe durare un’oretta a cui farà seguito, probabilmente in serata, il comunicato della sala stampa del Vaticano.