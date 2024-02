Paura a Napoli, prima spara dal balcone e poi si barrica in casa: si teme per la moglie

Un uomo ha prima sparato dal balcone e poi si è barricato in casa a Napoli: all'interno dell'abitazione potrebbe esserci la moglie.

Un uomo armato si è barricato nella sua casa in via Raffaele Testa, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio di Napoli. Secondo quanto riferito dalla questura, prima di chiudersi in casa, l’uomo ha sparato dal balcone della sua abitazione. Non è chiaro se all’interno dell’appartamento ci sia la moglie.

Sul posto sono arrivati gli agenti per ricostruire quanto accaduto e per capire se all’interno dell’abitazione ci siano altre persone, pronti a intervenire in caso di bisogno.

I vicini raccontano che l’uomo in passato aveva lavorato come guardia giurata, ma poi aveva perso il posto, forse in seguito al tentativo di furto della sua pistola, episodio nel quale sarebbe anche rimasto ferito.

L’uomo ha tre figli, due dei quali sarebbero a scuola questa mattina, mentre il terzo è in gita con la sua classe. Da capire, invece, se all’interno dell’abitazione ci sia la moglie dell’uomo che si è barricato armato in casa. Proprio per lei si teme maggiormente. Sul posto, oltre agli agenti, c’è anche un negoziatore della polizia.