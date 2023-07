Paura per Donnarumma. Il portiere del Psg e della nazionale italiana è stato legato, assieme alla fidanzata, nella sua casa di Parigi ed è stato derubato di oltre 500mila euro

Notte di paura per Il portiere del Paris saint germain, Gianluigi Donnarumma, e per la sua fidanzata Alessia. I due sono stati legati e rapinati questa notte nella casa in cui vivono a Parigi. I due, in stato di choc, sono stati portati in ospedale per controlli.

Stando a quanto si apprende sul caso è già stata attivata la brigata per la repressione del banditismo (Brb) della polizia giudiziaria parigina per cercare di assicurare alla giustizia i banditi.

Paura per Donnarumma, il portiere del Psg legato e derubato aa Parigi

Secondo fonti ben informate, la coppia sarebbe stata legata da un gruppo di malviventi sotto la minaccia “di un’arma”. A quel punto hanno fatto man bassa di quello che hanno trovato, riuscendo ad assicurarsi un bottino stimato in circa 500mila euro tra “orologi, gioielli e borse di lusso”. Il portiere del Psg e della nazionale italiana proprio oggi avrebbe dovuto disputare un’amichevole di preparazione estiva contro Le Havre.

Il furto a casa di calciatori ed ex giocatori parigini non è una novità. Negli ultimi anni, in generale in loro assenza, tra i tanti che hanno ricevuto la visita dei ladri si segnalano Marquinhos (ex Roma), Thiago Silva (ex Milan) e Angel Di Maria (ex Juventus), Dani Alves, e Mauro Icardi (ex Inter).