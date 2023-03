Pd, il senatore Bruno Astorre si è suicidato

Il senatore e segretario del Pd del Lazio, Bruno Astorre, si è suicidato, questa mattina, a Roma mentre si trovava a Palazzo Cenci, che ospita alcuni uffici del Senato. Il prossimo 11 marzo avrebbe compiuto 60 anni.

La tragedia è avvenuta questa mattina a Roma. Il segretario regionale del Pd Bruno Astorre si trovava a Palazzo Cenci

Non si conoscono ancora i particolari di quanto è accaduto. La notizia della morte del senatore Bruno Astorre ha colto tutti di sorpresa. Attoniti i colleghi del parlamentare dem e gli staff del gruppo al Partito democratico.

Il portone di Palazzo Cenci, una delle sedi del Senato, è chiuso. Sono accorsi Vigili del fuoco e polizia. Al momento c’è gran confusione in zona. Bruno Astorre, romano e residente a Frascati, avrebbe compiuto 60 anni l’11 marzo e in passato era stato anche assessore regionale.

Astorre era stato consigliere regionale del Lazio con La Margherita nel 2003 e poi rieletto nel 2005 nelle liste de L’Ulivo a sostegno di Pietro Marrazzo. Entrato in giunta con quest’ultimo governatore era stato assessore ai Lavori Pubblici ed alla Casa fino al 16 settembre 2009 quando diventò presidente del Consiglio regionale del Lazio, subentrando a Guido Milana nel frattempo eletto eurodeputato al Parlamento europeo.

Alle elezioni regionali del 2010 si era candidato per la terza volta col Pd, nella coalizione a sostegno di radicale Emma Bonino, venendo eletto al consiglio regionale del Lazio, risultando primo degli eletti con il Partito Democratico. Il successivo 12 maggio 2010 è stato poi eletto vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, in quota della minoranza.

Alle elezioni politiche del 2013 era stato candidato nelle liste del PD al Senato della Repubblica, nella circoscrizione Lazio, e successivamente eletto senatore per la XVII Legislatura. Eletto all’Assemblea nazionale del Partito Democratico nelle primarie dell’8 dicembre 2013, è stato nominato membro della Direzione nazionale del Partito.

Alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 viene ricandidato nella medesima circoscrizione, per la coalizione di centro-sinistra in quota PD, e rieletto senatore. Il 1º dicembre 2018 Bruno Astorre venne eletto segretario regionale del PD per il Lazio, carica che deteneva tuttora. Alle elezioni politiche anticipate del 25 settembre 2022 è infine candidato per il Senato come capolista nel collegio plurinominale Lazio 02 risultando eletto.