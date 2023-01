Pecoraro: “Vanno sciolte le associazioni o i movimenti neofascisti”

Per il neo-coordinatore per la lotta contro l'antisemitismo vanno sciolte le realtà, come i movimenti neofascisti, che non rispecchiano i valori di democrazia e rispetto reciproco.

“Vanno sciolte le associazioni o i movimenti neofascisti ma non solo. Vanno sciolte quelle realtà che non rispecchiano i valori di democrazia e rispetto reciproco”. È quanto ha detto all’Ansa il neo-coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo, Giuseppe Pecoraro.

“Parlando del suo nuovo incarico – ha aggiunto Pecoraro -, il prefetto ha spiegato che uno dei primi e principali obiettivi sarà quello di ‘lavorare con e sui giovani’. Ci sono segnali preoccupanti di ignoranza e poca conoscenza della storia. È assurdo che ad ottant’anni di distanza ancora si parli di negazionismo”.

Il prefetto Giuseppe Pecoraro è stato nominato ieri Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo dal premier Giorgia Meloni. “Il presidente Meloni – ha detto il presidente del Consiglio annunciando la nomina del prefetto – ringrazia la professoressa Milena Santerini per il prezioso lavoro svolto in questi anni presso la Presidenza del Consiglio ed esprime i migliori auguri al prefetto Pecoraro per il nuovo incarico”.

