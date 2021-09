Peggiora la salute di Berlusconi. Chiesto il legittimo impedimento per l’udienza di domani del Ruby Ter a Milano. Nelle ultime 2 settimane il Cavaliere è stato in ospedale per ben 3 volte

Silvio Berlusconi sta male. Depositata dalla difesa del Cavaliere un’istanza di rinvio per legittimo impedimento dell’udienza, prevista per domani, del processo Ruby Ter a Milano. La richiesta sarà valutata dai giudici della settima sezione penale, presieduti da Marco Tremolada.

Stando a quanto riporta l’Ansa, a depositare l’atto è stato l’avvocato Federico Cecconi. In allegato presentata anche la certificazione medica attestante le difficoltà di Berlusconi che nelle ultime due settimane è stato costretto a recarsi al San Raffaele per ben tre volte. L’ultima visita, durata circa 15 minuti, c’è stata ieri alla presenza del suo medico personale, il dottor Alberto Zangrillo. Il 26 agosto, invece, è rimasto ricoverato per una notte, mentre mercoledì scorso è rimasto solo poche ore in ospedale.

Andando ancora più indietro nel tempo, lo scorso 26 maggio c’è stata un’altra defezione del Cavaliere e sempre per ragioni di salute. Proprio per la gravità del caso, il Tribunale aveva concesso un rinvio di tre mesi e mezzo del dibattimento dopo che erano saltate quattro udienze di seguito. Nella stessa occasione i giudici rigettarono, però, la proposta della Procura di stralciare la posizione di Berlusconi per andare avanti con il dibattimento per le altre 28 persone, tra cui figurano molte Olgettine.