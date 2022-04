Pensione maggio 2022, quando viene pagata alle poste o sul conto corrente? Tutti i dettagli e cambiamenti post pandemia.

Pensione maggio 2022: quando si riceve l’importo sul conto corrente?

Quando verranno pagate le pensioni di maggio 2022? Contrariamente a quanto avvenuto fino al mese di marzo, le pensioni del mese di maggio non verranno pagate in anticipo. Con la fine dello stato di emergenza introdotto con la pandemia Covid, decaduto lo scorso 31 marzo 2022, le pensioni ricominceranno a essere pagate in modo regolare.

Come già accaduto ad aprile, in Italia è tornato in vigore il sistema che esisteva prima dell’emergenza sanitaria. I cittadini, quindi, riceveranno l’accredito entro il primo giorno bancabile del mese anche nel caso in cui la pensione dovesse essere ritirata in contanti.

Per quanto riguarda il conto corrente o il libretto di risparmio postale, quindi, le pensioni di maggio 2022 verranno versate lunedì 2 maggio, in assenza di nuovi accordi tra INPS e Poste Italiane.

I titolari di Postepay Evolution, Carta Libretto i Carta Postamat, allo stesso modo, potranno ritirare la pensione a partire dal 2 maggio e potranno usare qualsiasi sportello ATM Postamat.

Quando pagata la pensione alle poste? Il calendario di Poste Italiane

Nel momento in cui sono tornate in vigore le regole che esistevano in Italia prima della pandemia, sono stati ripristinati il calendario ordinario e le date che consentono di ricevere la pensione a partire dal primo giorno bancabile del mese.

A ogni modo, è possibile che gli uffici postali possano stabilire un calendario per scaglionare i pagamenti in contanti. Il calendario indicato da Poste Italiane prevede che i cognomi dalla A alla B prelevino la pensione nella giornata di lunedì 2 maggio; il turno dei cognomi dalla C alla D sarà martedì 3 maggio; il turno dei cognomi dalla E alla K sarà mercoledì 4 maggio; il turno dei cognomi dalla L alla O sarà giovedì 5 maggio; il turno dei cognomi dalla P alla R sarà venerdì 6 maggio; e, infine, il turno dei cognomi dalla S alla Z sarà sabato 7 maggio.