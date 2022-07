Per i Ris David Rossi si suicidò. Ma un video è scomparso

L’ex capo della comunicazione di Mps, David Rossi, volato da una finestra di Palazzo Salimbeni il 6 marzo 2013 (qui tutti gli articoli sul caso), secondo quanto ha concluso la maxi perizia ordinata al Ris dei carabinieri dalla Commissione parlamentare d’inchiesta (leggi l’articolo), si tolse la vita, lasciandosi cadere nel vuoto, ma i punti interrogati su quanto accadde quella sera a Siena restano ancora molti.

David Rossi, ancora molti gli interrogativi. Così la morte dell’ex capo della comunicazione di Mps è ancora un mistero

Nel caso Rossi giocano un ruolo importante le immagini registrate dalle telecamere. La logica avrebbe voluto che fossero acquisiti – immediatamente – tutti i filmati registrati dalle telecamere posizionate lungo il perimetro di Palazzo Salimbeni e nel vicolo dove si è consumata la tragedia, ma questo non è stato fatto.

Il filmato che mostra due persone. È stato acquisito e poi cancellato

Esiste un solo filmato, anzi, ma lo si scopre solo ora, in realtà erano due. Uno – quello registrato dalla telecamera 6 – ritrae la parte finale della caduta di David Rossi, ma si interrompe diversi minuti prima dell’arrivo dei soccorsi. L’altro (registrato dalla telecamera 8), invece, mostrava – perché non esiste più – due soggetti che alle 20.01 escono da piazza dell’Abbadia, a due passi dal vicolo di Monte Pio dove verrà trovato il corpo di Rossi.

“Un video tenuto fino ad ora segreto e già trasmesso alla procura di Genova – spiga il presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi, Pierantonio Zanettin – perché contrasta con tutti gli atti processuali in cui era stato detto che c’era un unico video relativo ai momenti successivi alla caduta di Rossi”.

“Sul video la procura ha già fatto accertamenti rispetto al fatto se le due persone potessero essere in qualche modo coinvolte – ha aggiunto Zanettin -. Si trattava di due dipendenti che uscivano da lavoro, ma resta sorprendente che questo video che era stato acquisito in una chiavetta da 8 giga sia stato cancellato. Rispetto a questo, sulla cancellazione, si potrebbe ipotizzare il falso per soppressione. Non sappiamo chi l’abbia cancellato”.

Non furono acquisiti i dati delle celle telefoniche intorno alla sede di Mps

Un’altra anomalia riguarda la mancata acquisizione, presso i gestori telefonici che avevano torri intorno alla sede di Mps, dei tabulati di presenza, cioè l’elenco dei cellulari che nei minuti successivi e precedenti alla morte di Davide Rossi si trovavano in quella stessa zona. Così come la Procura di Siena, nell’immediatezza dei fatti, non acquisì i tabulati telefonici di tutto il personale che quella sera si trovava nella sede della banca.

Le ferite sul corpo di David Rossi restano incompatibili con il suicidio

Sul corpo di David Rossi sono state trovate numerose ferite su cui non si indagò adeguatamento perché la prima autopsia – quella in cui si compiono analisi poi irripetibili – fu lacunosa e molto superficiale, tanto da rendere necessaria una successiva riesumazione del corpo. Le numerose ferite frontali non vennero sottoposte ad un accurato esame dei tessuti. Secondo i Ris ferita individuate sul dorso della mano è compatibile con un afferramento e una rotazione, come sostiene anche il medico legale dei familiari di Rossi. Così come le escoriazioni che Rossi aveva sul volto non sono compatibili con la caduta.

Gli errori sulla scena del crimine

Sulla scena del crimine, cioè tra le mura dell’ufficio di David Rossi, vengono commessi errori macroscopici. La stanza verrà isolato dalla polizia scientifica solo diverse ore dopo il fatto e dopo che molte persone avevano avuto accesso ai luoghi. I vestiti che indossava Rossi sono stati distrutti senza mai essere analizzati. Stessa sorte è toccata ad alcuni fazzoletti di carta sporchi di sangue che erano stati rinvenuti nel cestino del suo ufficio.

Rossi poteva essere salvato?

Un ultimo aspetto riguarda la circostanza che David Rossi poteva essere salvato. Dal video della caduta è evidente che il giornalista non muore sul colpo. Rimarrà in agonia per circa ventidue minuti prima di esalare l’ultimo respiro. In quello stesso video appare la sagoma di uomo che – telefono in mano – guarda Rossi a terra e se ne va, senza avvisare i soccorsi che verranno allertati circa 40 minuti dopo, quando ormai non c’è più nulla da fare.

“Dal lavoro della commissione emerge una novità importante: un video di sorveglianza inedito che ritrae due soggetti uscire da un’uscita secondaria della Banca, solo 2 minuti dopo la caduta di Rossi. Il video risulta essere stato acquisito e poi cancellato. A questo si sommano lesioni al braccio e al volto assolutamente non spiegabili con l’ipotesi di una caduta per defenestramento” ha detto all’Adnkronos l’avvocato Carmelo Miceli, legale di Antonella Tognazzi, moglie di David Rossi e della figlia di lei, Carolina Orlandi.

“Dichiarazioni di decine di soggetti – continua Miceli – smentite dal contenuto di video cancellato. Foto hard con soggetti non ancora identificati cancellato dal portatile in uso al Rossi. Queste sono solo alcune delle cose che stanno emergendo in modo gravissimo dalla conferenza stampa che la Commissione di inchiesta sulla morte di David Rossi stanno tenendo sugli esiti della Consulenza tecnica redatta da Ros, Ris e Racis”.

“Cosa altro deve accadere affinché chiunque, per primi i pm di Siena, riconoscano che le indagini che sono state fatte fino ad oggi sono state semplicemente ridicole?”, continua il legale della famiglia Rossi. “Davvero queste cose dovevano essere scoperte da una commissione d’inchiesta e non dalla Procura della Repubblica? – conclude Miceli – La Procura di Siena ritiene ancora di non dovere riconoscere i propri errori e di non dovere tornare a eseguire nuove indagini?”.