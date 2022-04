Perché Draghi incontrerà Biden il 10 maggio? I motivi del viaggio negli Usa

Perché Draghi incontrerà Biden il 10 maggio: nei prossimi giorni è, dunque, in programma un viaggio importante del premier italiano negli Stati Uniti. Ecco quali sono i punti all’ordine del giorno del summit.

Il giorno 10 maggio 2022 ci sarà un importante viaggio del premier italiano Mario Draghi negli Stati Uniti per incontrare il presidente americano Joe Biden che “attende con ansia di accogliere Mario Draghi alla Casa Bianca il 10 maggio”. Lo annuncia la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, sottolineando che “la visita riaffermerà i profondi legami di amicizia e forte partnership tra gli Stati Uniti e l’Italia”. I due leader, prosegue la nota, “discuteranno del coordinamento in corso con partner e alleati sulle misure per sostenere il popolo ucraino e imporre costi economici sulla Russia per la sua aggressione non provocata”.

La visita del premier Draghi “sarà l’occasione per riaffermare la storica amicizia e il forte partenariato tra i due Paesi. Al centro dell’incontro il coordinamento con gli Alleati sulle misure a sostegno del popolo ucraino e di contrasto all’aggressione ingiustificata della Russia. Saranno inoltre discusse le eccellenti relazioni bilaterali e riaffermata la solidità del legame transatlantico”, si legge in una nota di Palazzo Chigi.