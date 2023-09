Peste suina, scatta l’emergenza con un piano straordinario per tutte le Regioni: abbattuti già 33mila maiali in Lombardia

Peste suina, dalla Lombardia è scattata l’emergenza negli allevamenti. Sono giorni che vengono abbattuti tantissimi maiali contagiati per evitare che possa scoppiare una vera e propria epidemia.

Peste suina, scatta l’emergenza con un piano straordinario per tutte le Regioni

In Lombardia è scattata l‘emergenza peste suina africana negli allevamenti di maiali. Soprattutto nella provincia di Pavia, c’è il rischio che possa scoppiare una vera e propria pandemia con possibili focolai destinati a svilupparsi in altre regioni nei prossimi mesi. Il Commissario straordinario Vincenzo Caputo ha presentato le linee del suo “Piano di sorveglianza ed eradicazione della Peste suina africana”. Si partirà dai primi giorni di ottobre con l’obiettivo è di abbattere 27mila cinghiali entro la fine dell’anno. Il piano verrà presentato in ogni Regione. “La Lombardia – ha spiegato Caputo – ha fatto uno sforzo enorme negli ultimi cinque anni in termini di operazioni di prelievo e abbattimento dei cinghiali, ma occorre fare ancora di più perché l’obiettivo del Piano è l’eradicazione del cinghiale dai centri abitati e dai distretti suinicoli”.

Abbattuti già 33mila maiali in Lombardia

“Sono stati spesi soldi pubblici per misure inadeguate e non si è stati sufficientemente stringenti in materia di biosicurezza”, ha detto Simone Montuschi, presidente di Essere Animali alla Corriere.it. “A pagare il prezzo più alto sono le decine di migliaia di maiali che saranno abbattuti in questi giorni, tra atroci sofferenze e in assenza di un adeguato stordimento”. Da giorni in diversi allevamenti della Lombardia sono stati abbattuti circa 33mila maiali.

Anche nella mattinata di oggi, 20 settembre, Polizia e Azienda sanitaria hanno fatto irruzione al Rifugio Cuori Liberi di Sairano, in provincia di Pavia, per abbattere tutti i maiali contagiati ma anche quelli sani. “Nonostante oggi siamo stati sconfitti, continueremo a lottare per difendere i rifugi e l’idea che essi rappresentano: un’alternativa di convivenza rispetto a un sistema che uccide per profitto” hanno assicurato gli attivisti.

