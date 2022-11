Pierfrancesco Majorino, chi è il candidato del centrosinistra in Lombardia: curriculum, titolo di studio, moglie e figli

Pierfrancesco Majorino è il candidato scelto dal centrosinistra per la Regione Lombardia in vista delle elezione nel febbraio 2023.

Pierfrancesco Majorino, chi è il candidato del centrosinistra in Lombardia

Pierfrancesco Majorino è il candidato del centrosinistra per la Regione Lombardia. La notizia della candidatura di Majorino è arrivata in una nota ufficiale del centrosinistra lombardo: “Le forze politiche e civiche di centrosinistra, ambientaliste e liberaldemocratiche – si legge nella nota – che in questi mesi hanno lavorato alla costruzione della coalizione per l’alternativa alla Giunta Fontana, si sono riunite completando il lavoro sulle priorità programmatiche condivise e che verranno offerte quale contributo alla stesura del programma del candidato presidente. È stato inoltre deciso di coinvolgere nella costruzione del programma alcune eminenti personalità della società civile e progressista lombarda”.

“Il profilo dell’europarlamentare lombardo (Majorino, ndr) corrisponde alle caratteristiche di una figura nettamente differente per storia, posizioni e credibilità a quelle di Attilio Fontana e Letizia Moratti espresse nel campo del centrodestra”, è stato il commento di Sinistra Italiana. Mentre +Europa fa sapere: “Abbiamo espresso l’appoggio al candidato indicato dal Pd. E abbiamo ribadito che la nostra partecipazione è riferita a una coalizione che, come oggi, non comprende il M5S”.

Pierfrancesco Majorino: curriculum e titolo di studio

Majorino è nato a Milano nel 1973 ed nipote del poeta Giancarlo. Ha conferito un diploma come perito informatico ma fin da giovanissimo ha iniziato la sua avventura e carriera politica.

Dal 1994 al 1998 ha ricoperto il ruolo di Presidente nazionale dell’Unione degli Studenti e della Rete Studentesca. Nello stesso anno è nominato Consigliere del Dipartimento Affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ha collaborato con il Ministro alla Solidarietà sociale, Livia Turco, con l’incarico di occuparsi di politiche giovanili e dell’infanzia e di lotta alle dipendenze. In questo ruolo ha rappresentato il Dipartimento degli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in Albania, in occasione di incontri internazionali per la promozione e la valutazione di progetti legati alla creatività giovanile e al sostegno dei minori fragili. Nel 2016 diventa capolista del Partito Democratico e riesce a farsi eleggere per la terza volta al consiglio comunale, diventando nel 2011 Assessore alle politiche sociali, alla salute e ai diritti del Comune di Milano. Inoltre, per il comune di Milano si è occupato anche di accoglienza migranti.

Ha dato anche il via a forme di coinvolgimento e partecipazione della città alla vita sociale della realtà comunale e metropolitana, come il Forum delle Politiche sociali e il Festival dei Beni confiscati alle mafie.

Vita privata: moglie e figli

Majorino è sposato con Caterina Sarfatti, figlia dell’imprenditore Riccardo, che fu candidato alla presidenza della Regione nel 2005. Caterina è presidente del team per progetti speciali presso C40 Cities che si occupa di supportare le città nel portare avanti azioni per il clima ed assicurare che le strategie climatiche urbane siano inclusive ed accessibili, massimizzandone il raggio d’azione e l’impatto benefico. La coppia ha avuto due figli. La Sarfatti è laureata in Teoria della politica e Scienze politiche all’Università Sciences-Po di Parigi e ha un master in Diritti umani e Legge umanitaria alla Université Assas-Paris II e un altro in Politiche ambientali globali all’Università La Tuscia.

