Pinerolo, donna uccisa a martellate dal figlio: l’omicidio si è consumato dopo una lite violenta

Pinerolo, donna uccisa a martellata dal figlio: incredibile tragedia avvenuta in un appartamento in via Sommeiller. A dare l’allarme sarebbe stato il marito della vittima che prima ha chiamato i soccorsi e poi è andato a denunciare l’accaduto.

Ancora una donna uccisa: l’ennesimo femminicidio questa volta a causa di un 23enne che ha ucciso la madre 45enne. La tragedia si è consumata a Pinerolo, in provincia di Torino. L’omicidio è avvenuto in un appartamento in via Sommeiller, proprio al centro del paese.

Sul posto sono intervenuto tempestivamente i soccorsi ma purtroppo per la donna non c’è stato più nulla da fare. Le ferite riportate a seguito dell’aggressione del figlio erano troppo gravi e dunque è sopraggiunta la morte senza possibilità di salvezza per la 45enne.

L’omicidio è stato efferato: la donna è stata aggredita e poi uccisa a martellata dal figlio di origini pakistane. A dare l’allarme sarebbe stato il marito della vittima che prima ha chiamato i soccorsi e poi si è recato presso la polizia locale. Le sue sono state dichiarazioni confuse, probabilmente dopo aver assistito al raptus violento del figlio. Quando le forze dell’ordine sono arrivate sul post hanno trovato la donna distesa a terra in cucina mentre il 23enne aveva ancora il martello in mano. A quanto pare l’omicidio è avvenuto a seguito di una lite violenta tra madre e figlio. Le indagini sono coordinate dal pm Giorgio Nicola della Procura di Torino.