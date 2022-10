Pioggia di missili russi sulla città di Zaporizhzhia

All’alba l’esercito russo ha lanciato un attacco missilistico contro la città di Zaporizhzhia, nel sud dell’Ucraina, colpendo infrastrutture ed edifici residenziali e causando almeno due vittime tra i civili.

Russian terrorist attack on Zaporizhzhia. 7 missile strikes on residential buildings in the city center. People under the rubble. Rescue operation continues. pic.twitter.com/FPrKUXpBgA — Maria Avdeeva (@maria_avdv) October 6, 2022

Ha renderlo noto è stato il capo dell’amministrazione militare regionale, Oleksandr Starukh, secondo quanto riporta Ukrinform. “L’occupante ha attaccato il centro regionale con dei missili. Gli obiettivi del nemico erano infrastrutture”, ha scritto Starukh su Telegram, aggiungendo che sono state udite diverse esplosioni e che “edifici residenziali sono stati distrutti in città. In seguito agli attacchi nemici – ha sottolineato – sono scoppiati incendi… Il numero esatto delle vittime non è ancora noto”.

Secondo altre fonti, l’attacco missilistico sulla città di Zaporizhzhia ha provocato almeno due morti, si tratterebbe di donne secondo Union, ma i soccorritori sono ancora al lavoro per cercare di salvare le persone, almeno 5, che si trovano sotto le macerie degli edifici distrutti dalle bombe.

“Molte persone sono state soccorse. Tra loro – ha aggiunto Starukh – c’è anche una bambina di tre anni”. Secondo le informazioni ucraine, i missili che hanno colpito la città stamattina sono 16.

Il Guardian ha riferito, poco dopo le 10, che tre forti esplosioni sono state udite nel centro di Zaporizhzhia. Il governatore della città Starukh ha esortato i residenti della capitale della regione a rimanere nei rifugi, postando su Telegram per annunciare “un altro attacco missilistico nemico”.

This morning, russian aggressors carried out 7 missile strikes on the city of Zaporizhia. There are casualties among civilians.

📸 Olena Yeriomenko pic.twitter.com/ltJRWmBue9 — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 6, 2022



