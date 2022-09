Pisa, parroco sospeso dal vescovo: accusato di molestie sui minori

Pisa, parroco sospeso dall’arcivescovo a causa di abusi sessuali su minori. Accuse gravissime mosse direttamente dalle due vittime che hanno denunciato i fatti che risalgano a diversi anni fa. La nota dell’arcivescovo ha reso pubblica la notizia.

Pisa, parroco sospeso dal vescovo

L’arcivescovo di Pisa, Giovanni Paolo Benotto ha fatto sapere che il parroco della di Santa Maria Madre della Chiesa e di Santa Marta è stato sospeso per abuso/molestie sessuali. Il sacerdote ha 74 anni e i presunti abusi risalirebbero a diversi anni fa ma sarebbero stati denunciati solo ora e soltanto alla diocesi. A denunciare i fatti all’arcivescovo sono state le due vittime del parroco: due fratelli che all’epoca degli abusi avevano dieci anni.

Accusato di molestie sui minori

La notizia è stata diffusa e resa pubblica da una nota ufficiale dell’arcivescovo di Pisa. “In attesa che il processo canonico, iniziato alla fine del mese di aprile 2022 – scrive Benotto – appena è stata ricevuta la denuncia, giunga alla sua conclusione, mentre a nome mio e della Chiesa pisana che rappresento, chiedo perdono a chi ne è stato vittima e a quanti ne soffrono per lo scandalo che oscura il volto della Chiesa, domando a tutti di pregare il Signore perché non venga meno la fede in chi è stato offeso e perché si rinnovi in tutti un autentico cammino di conversione”.

Infine, nella nota l’arcivescovo si rivolge al prete: “comunico altresì che al presbitero in questione sono state sospese le facoltà inerenti al suo ministero fino al termine del processo canonico in corso”.

