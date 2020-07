Plastic Free compie un anno: la missione continua. L’associazione cresce da Nord a Sud: raccolti 50mila kg di plastica. Ecco perché gli eroi di oggi non hanno il mantello ma la maglietta azzurra dell’organizzazione

Sono determinati e instancabili, ma soprattutto nutrono un amore sconfinato per il Pianeta. Sono gli eroi di Plastic Free, l’associazione di volontari attiva nella lotta contro la plastica che da un anno libera l’Italia da questa materia estremamente inquinante. Sì perché, nel suo primo compleanno l’Associazione, fondata il 29 luglio del 2019, ha raccolto grazie ai suoi affiliati con la maglietta blu, oltre 50.000 chilogrammi di plastica. Solo un mese fa la plastica raccolta era pari a 4.500 kg, ma le ultime campagne hanno ottenuto un successo davvero sorprendente con oltre 100 referenti in tutt’Italia attivi da Nord a Sud. Un successo senza precedenti grazie ad un’attività divenuta una vera e propria “missione”, con il contributo di tantissimi iscritti e attivisti dell’associazione che ogni giorno, in tutta Italia, su spiagge, strade, marciapiedi, piazze, insegue un unico obiettivo: “liberare il mondo dalla plastica”. L’associazione Plastic Free Organizzazione di Volontari Onlus è nata dalla volontà di un giovane imprenditore esperto di marketing, Luca De Gaetano che ha deciso di utilizzare le sue competenze con l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica. Plastic Free, in pochi mesi, ha raggiunto con le proprie pubblicazioni 151 milioni di utenti sui canali social, 29 mila follower su Instagram e 200 mila fan nella pagina Facebook.

SEGNO DI SPERANZA. La raccolta della plastica in questi primi dodici mesi di attività ha coinvolto tutte le regioni italiane con record di raccolta senza precedenti. “Nell’ultimo mese – commenta De Gaetano – siamo cresciuti del 1.300% e questo è un segno di speranza, un segno di un’Italia che si ama. I nuovi eroi non hanno il mantello ma una maglietta blu Plastic Free. Sono pronti a salvare la natura e il futuro del nostro Pianeta. Sono molto felice. Vedere così tante persone sposare una causa così importante mi riempie di gioia”. Per De Gaetano però questo “è solo l’inizio! C’è ancora tanta strada da fare. Continueremo a sensibilizzare sul web, attraverso i social, continueremo a raccogliere plastica e rifiuti ovunque, e a portare avanti i nostri progetti”.