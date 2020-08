Ponte di Genova, Di Maio: “Un dolore che non potrà mai affievolirsi. La revoca rimane sul tavolo, non è mai stata esclusa. Giustizia sarà fatta”

“Sul nuovo Ponte di Genova sono stati issati 43 piloni, illuminati, per ricordare le 43 vittime innocenti del crollo del ponte Morandi. Oggi, a distanza di due anni da quella terribile tragedia, tutti gli italiani hanno il dovere di ricordare quelle 43 persone. Un dolore che non potrà mai affievolirsi, un dolore che ci ha segnato profondamente”. E’ quanto scrive sulla sua Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a proposito dell’anniversario della tragedia del Ponte Morandi.

“Perché le loro famiglie – scrive ancora l’esponente M5S -, i loro cari continuano a soffrire. Una giornata terribile che ha scosso un intero Paese. Lo scorso 3 agosto il vuoto lasciato dal crollo di quell’opera e’ stato riempito da un nuovo Ponte. Genova è rinata grazie a un’opera che conserva anche il ricordo di quella tragedia. Il nuovo ponte di Genova è il simbolo della ripartenza, che non dimentica però chi ha sbagliato. Chi non ha svolto il suo dovere, chi doveva pensare alla manutenzione del ponte e invece ha pensato solamente ai profitti”.

“Oggi – va avanti Di Maio – siamo qui a ricordare quel 14 agosto di due anni fa. Siamo qui a ricordare che le famiglie delle 43 vittime del ponte Morandi meritano rispetto. Per questo si è raggiunto un accordo per allontanare i Benetton dalla gestione di Autostrade. Ma se qualcuno pensa di tornare sui propri passi troverà sempre la nostra resistenza. Vigileremo costantemente, quotidianamente. La revoca rimane sul tavolo, non è mai stata esclusa. Giustizia sarà fatta definitivamente solo quando i Benetton saranno totalmente fuori da Aspi. Lo Stato ha il dovere di tutelare i propri cittadini, ha il dovere di mettere in sicurezza il Paese. Lo Stato deve dimostrare di esserci. Sempre”.