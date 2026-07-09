Poste Italiane, 240mila le richieste di rilascio e rinnovo dei passaporti

Sono 240mila le richieste di rilascio e rinnovo dei passaporti negli uffici di Poste Italiane: il servizio è attivo in oltre 7mila uffici.

Hanno raggiunto quota 240mila le richieste di rilascio e rinnovo passaporti targato Poste Italiane, un risultato che consolida il servizio offerto dagli uffici postali, facendone un vero e proprio punto di riferimento per i cittadini. Esteso sin da aprile a tutti gli sportelli coinvolti nel progetto Polis, ha infatti collezionato oltre 184mila richieste nei soli comuni con meno di 15mila abitanti, dove i cittadini hanno scelto, nell’80% dei casi, la consegna a domicilio offerta da Poste Italiane. Sono invece già circa 56 mila le richieste presentate nei 431 uffici già operativi nelle grandi città come Roma, Milano, Bologna e Napoli. A trainare i grandi numeri registrati da questa iniziativa c’è il Nord-Est, da dove arriva quasi un passaporto su tre, con la provincia di Verona che svetta su tutte con circa 24mila richieste.

Poste Italiane, procede il progetto Polis tra coworking e ammodernamento

Intanto, prosegue con decisione il piano di sviluppo del Progetto Polis: sono infatti più di 5.600, oltre l’80% del totale, gli uffici postali dei piccoli comuni in cui sono terminati gli interventi di ammodernamento. All’interno del piano avanza anche il progetto “Spazi per l’Italia”, con 170 aree per il coworking già realizzate negli edifici messi a disposizione da Poste Italiane. Il progetto Polis si conferma, dunque, centrale nella strategia di Poste Italiane che punta alla valorizzazione dei territori e alla diffusione dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione per accorciare le distanze e semplificare la vita dei cittadini.