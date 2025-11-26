Abbonati
26/11/2025
21:24
riforma della giustizia Manovra gaza Guerra in Ucraina
Redazione

Poste italiane torna sul mercato: lancia un bond da 750 milioni, richieste oltre 3 volte l’offerta

Poste Italiane torna sul mercato con un'emissione obbligazionaria da 750 milioni. La richiesta degli investitori supera l'offerta di oltre tre volte.

Pubblicato il di
Poste italiane torna sul mercato: lancia un bond da 750 milioni, richieste oltre 3 volte l’offerta

Poste Italiane torna sul mercato con il lancio, oggi, di un’emissione obbligazionaria senior unsecured denominata in euro e destinata a investitori istituzionali, per un ammontare nominale complessivo di 750 milioni di euro, realizzata nell’ambito del suo Programma euro medium term notes da 2,5 miliardi. “L’emissione è stata molto ben accolta, con una richiesta di oltre tre volte i titoli offerti e un elevato interesse da parte degli investitori internazionali provenienti principalmente da Francia, Benelux, Germania e Austria. L’operazione è finalizzata alla diversificazione delle fonti di finanziamento e all’ampliamento della base degli investitori. I proventi della nuova emissione saranno utilizzati per scopi societari di carattere generico”, spiega una nota.

Il rating atteso dell’emissione di Poste Italiane è BBB+ per Standard and Poor’s (S&P), Baa2 per Moody’s e BBB+ per Scope. Le principali caratteristiche dell’emissione sono: valore nominale complessivo: 750 milioni di euro; scadenza: 5 anni (fissata per il 3 dicembre 2030); cedola: fissa annuale dello 3%; prezzo di emissione: 99,7940%; rendimento effettivo a scadenza: 3,045%. La data prevista per il regolamento delle obbligazioni è il 3 dicembre 2025, data in cui si prevede che le Obbligazioni saranno ammesse alla quotazione sul segmento professionale del mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e sul Mercato telematico delle obbligazioni (Mot) organizzato e gestito da Borsa italiana.

Le Obbligazioni sono state collocate da un sindacato di banche composto da: Barclays, BNP PARIBAS, BofA Securities, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, Mediobanca, Morgan Stanley, Société Générale e UniCredit che hanno agito in qualità di Joint Bookrunners. Deutsche Bank AG agirà in qualità di Agente dei Pagamenti.

Leggi anche