Povertà assoluta, M5s e Pd incalzano Meloni: “Ha preso in giro gli italiani, riferisca in Aula”

Dopo i dati che evidenziano un tasso record per la povertà assoluta in Italia, Movimento 5 Stelle e Pd chiedono a Meloni di riferire in Aula.

Per la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il problema non esiste. E, anzi, come ha detto ieri non serve un Reddito di cittadinanza, ma le infrastrutture di cittadinanza. Eppure gli ultimi dati Istat dicono l’esatto opposto, con il nuovo record delle famiglie in povertà assoluta registrato in Italia.

Un tema che deve essere affrontato al più presto e che, secondo parte delle opposizioni, merita molta più attenzione da parte del governo e della stessa Meloni. Ragione per cui Movimento 5 Stelle e Pd chiedono alla presidente del Consiglio di riferire in Aula su questi dati pubblicati dall’Istat.

La richiesta di M5s e Pd: Meloni riferisca in Aula su record povertà assoluta

Come sottolineato nell’Aula della Camera dal deputato Dario Carotenuto (M5s), “in campagna elettorale e poi nei dibattiti in aula e in commissione, Meloni e la sua maggioranza hanno sempre affermato di avere la ricetta giusta e a nulla sono valsi i nostri avvertimenti. Ora ci sono numeri incontestabili, da macelleria sociale. O eravate seri ad affermare di avere la ricetta giusta e allora il test psico-attitudinale dovreste farlo voi e non i magistrati, o avete preso in giro gli italiani”.

Richiesta a cui si associa anche il deputato del Pd, Marco Furfaro: “Ci avete raccontato per mesi che il vostro primo scopo era ‘prima gli italiani e i più fragili’, è finita che vi siete occupati di farina di insetti, carne coltivata, rave e di fare battutine, che avete eliminato il Reddito di cittadinanza lasciando famiglie in povertà assoluta, avete tagliato 400 milioni ai fondi per persone con disabilità, definanziato il fondo affitti. Avete lasciato soli gli italiani”.