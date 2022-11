Pozzallo, il sindaco rimuove la “X” da “XMAS” dalle luminarie di Natale per scongiurare richiami al fascismo e alla Decima Mas

Richiami al fascismo e alla Decima Mas sulle luminarie di Natale a Pozzallo: il sindaco del Comune ragusano ha deciso di rimuovere la “X” da “XMAS” dopo aver ricevuto svariate segnalazioni da parte dei cittadini.

Pozzallo, il sindaco rimuove la “X” da “XMAS” dalle luminarie di Natale: l’antefatto

In tutto il mondo, l’espressione XMAS viene usata come abbreviazione di Christmas ossia Natale. A Pozzallo, tuttavia, la lettera “X” è stata rimossa dalle luminarie che riportavano la scritta per timore che potesse apparire come un riferimento al fascismo. I cittadini, infatti, complice anche quanto recentemente accaduto a Enrico Montesano a Ballando con le Stelle, hanno inviato diverse segnalazioni di protesta al Comune in provincia di Ragusa. I residenti si sono dimostrati convinti che la scritta potesse essere fraintesa e concepita come un “omaggio” alla Decima Mas, la marina fascista. Appunto.

Per questo motivo, il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ha deciso di eliminare la sigla. “In occasione delle feste di Natale nella piazza principale di Pozzallo è stata installata, così come avviene in tutta Italia, una scritta. Invece di scrivere Christmas abbiamo scritto Xmas, così come accade in tutto il mondo, che significa Buon Natale. Qualcuno ha voluto strumentalizzare questa scritta travisandola volutamente per ‘decima mas’ che è tutt’altra cosa”, ha spiegato il primo cittadino. “Pozzallo democratica e antifascista non poteva subire la benché minima possibilità di essere associata al fascismo o di avere una scritta fascista. Ecco perché la ‘X’ è stata rimossa per garantire alla città di vivere un Natale più sereno”.

Richiami al fascismo e alla Decima Mas: la denuncia del circolo Vanni Rosa

In particolare, a chiedere in via ufficiale alle “autorità competenti” che la “X” venisse rimossa dalle luminarie natalizie del Comune ragusano è stato il circolo Vanni Rosa di Pozzallo che afferisce all’Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.

Ricollegandosi alla vicenda, il dirigente della Cgil, Nicola Colombo, ha spiegato che la richiesta è stata avanzata in quanto la scritta “richiama più che il Natale da festeggiare, la truculenta e criminale storia della colonna infame fascista che si è macchiata di delitti e uccisioni di partigiani, democratici, antifascisti che lottavano per dare pace e libertà, democrazia e dignità all’Italia soffocata dal ventennio fascista”.

A seguito delle segnalazioni, quindi, la ‘X’ di “XMAS” è stata rimossa dalle luminarie che adesso riportano soltanto la scritta “MAS”. Il richiamo al fascismo è stato cancellato così come anche ogni riferimento al Natale.

