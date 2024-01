Pozzolo, M5S: “Vicenda agghiacciante ed estremamente preoccupante”

“La vicenda del deputato di Fratelli d’Italia Pozzolo, che durante una festa di Capodanno ha portato con sé una pistola carica, dalla quale è stato esploso un colpo che ha ferito il parente di un agente della scorta del sottosegretario Delmastro, è agghiacciante ed estremamente preoccupante”. È quanto affermano in una nota i componenti del M5S nelle Commissioni Giustizia di Camera e Senato.

“Il comportamento di Pozzolo è molto grave per il pessimo esempio che un parlamentare della Repubblica dà ai cittadini italiani”

“Il comportamento di Pozzolo è molto grave sotto vari profili – aggiungono i parlamentari del Movimento -: per il pessimo esempio che un parlamentare della Repubblica dà ai cittadini italiani, girando armato, peraltro nel giorno in cui ogni anno si raccomanda di evitare quella barbara abitudine di sparare per festeggiare l’arrivo del nuovo anno che provoca ogni volta terribili incidenti; perché se fosse accertato che non è dalle mani di Pozzolo che è partito il colpo, come quest’ultimo pare stia dichiarando, significherebbe che il deputato ha lasciato incustodita la propria arma o l’ha deliberatamente affidata a terzi, cosa che è assolutamente vietata; perché se fosse vero che il deputato ha inizialmente utilizzato o tentato di utilizzare l’immunità parlamentare per sottrarsi all’alcol test e allo stub per accertare la presenza addosso di polvere da sparo, sarebbe l’ennesima manifestazione di arroganza e abuso di potere di componenti del partito della Presidente del Consiglio”.

“Per tutti questi motivi – concludono i componenti del M5S nelle Commissioni Giustizia di Camera e Senato -, e in attesa che venga fatta piena luce sugli eventi, ci aspettiamo che la Presidente Meloni prenda immediatamente una posizione netta, magari provvedendo ad espellere Pozzolo dal partito di Fratelli d’Italia e pretendendone le dimissioni da Parlamentare”.

