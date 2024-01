L’esito dello Stub sulle mani e sugli abiti del deputato di Fratelli d’Italia, Emanuele Pozzolo, sarebbe positivo: secondo quanto riporta la Repubblica sono state trovate tracce di polvere da sparo da innesco ritenute significative.

Pozzolo è accusato di aver ferito, in una festa nella sede della Pro Loco di Rosazza (Biella), durante la notte di Capodanno, Luca Campana. I risultati dell’esame effettuato dal Ris di Parma, secondo quanto anticipato dal quotidiano, sarebbero arrivati alla procura biellese.

Pozzolo positivo allo Stub: tracce di polvere da sparo su mani e abiti

Il deputato, sospeso da Fratelli d’Italia dopo i fatti di Capodanno, è indagato per lesioni colpose aggravate, accensioni pericolose e omessa custodia di armi dopo. In occasione di quella festa una mini revolver aveva ferito il genero del caposcorta del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro.

Pozzolo sin dal primo momento ha negato di essere stato lui a sparare e davanti agli inquirenti ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Però almeno tre testimoni lo avrebbero smentito, dicendo che era quantomeno vicino all’arma al momento dello sparo. Vicino all’arma pare che ci fosse anche il caposcorta di Delmastro, su cui però non è stata effettuata la prova dello Stub. Per quanto riguarda il sottosegretario Delmastro, invece, pare che non fosse presente in sala al momento dello sparo.