Preghiera per la pace in Ucraina: quale ha scelto Papa Francesco per la cerimonia di Consacrazione al Sacro Cuore di Maria della Russia e dell’Ucraina?

Preghiera per la pace in Ucraina: la Consacrazione al Sacro Cuore di Maria

Nel pomeriggio di venerdì 25 marzo, il Papa consacrerà al Sacro Cuore di Maria la Russia e l’Ucraina. La cerimonia avrà inizio alle ore 17:00, si terrà presso la basilica di San Pietro e potrà essere seguita in diretta televisiva su Tv2000.

In questa circostanza, il Pontefice pronuncerà l’Atto di Consacrazione al Cuore immacolato di Maria ossia una preghiera per la pace in Ucraina intorno alle ore 18:30.

Nel promuovere l’iniziativa, il Santo Padre ha inviato una lettera ai vescovi, scrivendo: “Vuole essere un gesto della Chiesa universale, che in questo momento drammatico porta a Dio, attraverso la Madre sua e nostra, il grido di dolore di quanti soffrono e implorano la fine della violenza, e affida l’avvenire dell’umanità alla Regina della pace. La invito dunque a unirsi a tale Atto, convocando, nella giornata di venerdì 25 marzo, i sacerdoti, i religiosi e gli altri fedeli alla preghiera comunitaria nei luoghi sacri, così che il Popolo santo di Dio faccia salire in modo unanime e accorato la supplica alla sua Madre”.

Quale preghiera ha scelto Papa Francesco? Il testo da recitare

Ogni diocesi è stata invitata a recitare l’atto di consacrazione scelto dal Pontefice nel pomeriggio di venerdì 25 marzo. Per tutti coloro che vogliano unirsi spiritualmente in preghiera al Papa, inoltre, è stato diffuso il testo della preghiera per la pace in Ucraina che verrà recitato durante la consacrazione: