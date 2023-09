Prescrizione, le destre rivogliono l’ex Cirielli

Si torna a parlare di prescrizione. Il tema è approdato questa mattina in Commissione Giustizia della Camera, dove è stato approvato come testo base la proposta di legge che ha come primo firmatario Pietro Pittalis (FI) e che di fatto cancella la riforma del 2019 facendo tornare al regime previsto dalla legge cosiddetta ex Cirielli.

Il relatore del provvedimento e deputato di Azione, Enrico Costa (nella foto), ha votato insieme alla maggioranza. “Come relatore delle proposte di legge sulla prescrizione ho proposto alla Commissione Giustizia della Camera il testo base presentato dal collega Pittalis che prevede il ritorno alla disciplina sostanziale dell’ex Cirielli, abrogando altresì l’improcedibilità in Appello e Cassazione”, ha detto Costa. Il provvedimento è atteso in Aula alla Camera il 27 ottobre.

Anche la Lega di Matteo Salvini aveva proposto nei giorni scorsi il ritorno della “prescrizione sostanziale” prevista dalla legge ex Cirielli che, come noto, è stata bocciata dalla Corte Costituzionale. La proposta di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Azione, su cui era già arrivato il parere favorevole del guardasigilli Carlo Nordio, puntava, invece, di tornare alla legge Orlando, dunque con la prescrizione che durerebbe fino al terzo grado di giudizio – superando il blocco dopo il primo grado introdotto da Alfonso Bonafede – e nei casi di eccessive lungaggini si arriverebbe all’estinzione del procedimento.

