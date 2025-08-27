Abbonati
Previsioni meteo agrodolci: in arrivo maltempo sull’Italia con rischio grandine e venti forti. Ma da domenica torna il sole

L’estate subisce un brusco stop. Nelle prossime ore, infatti, sull’Italia arriverà un’ondata di maltempo causata dall’ex uragano Erin, che dopo un percorso di oltre 13.000 chilometri si è trasformato in ciclone nord atlantico. Le sue correnti più fredde e instabili spingeranno “spire di maltempo” verso la Penisola, con piogge intense, rischio grandinate e venti forti.

Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, il giorno più critico sarà giovedì 28 agosto, quando al Nord sono attese precipitazioni fino a 100-150 litri per metro quadrato in 24 ore, soprattutto tra Piemonte, Lombardia e Liguria.

Piogge e grandine in arrivo

Il peggioramento inizierà già da mercoledì 27 agosto sul Nord-Ovest, con temporali anche forti. Le prime regioni colpite saranno Piemonte e Lombardia, per poi estendersi rapidamente alla Liguria e all’Alta Toscana. Le precipitazioni saranno accompagnate da raffiche di Scirocco e successivamente da Libeccio, che soffieranno con forza fino a sabato.

«La perturbazione – spiega Tedici – si estenderà a tutto il Centro-Nord entro venerdì, con temporali diffusi da ovest verso est. Sabato sarà il turno del Sud, mentre domenica si tornerà a condizioni più stabili e soleggiate».

Temperature in aumento al Centro-Sud

Nonostante il maltempo, nelle prossime ore si registrerà anche una temporanea risalita di aria calda dal Nord Africa verso Sardegna e Centro-Sud, con punte di 33-34°C diffuse e picchi fino a 38°C sull’isola.

Le previsioni meteo giorno per giorno

Mercoledì 27 agosto
  • Nord: peggiora con temporali forti, meno intensi sul Nord-Est.
  • Centro: in prevalenza soleggiato, locali rovesci in Toscana.
  • Sud: sole e caldo intenso.
Giovedì 28 agosto
  • Nord: forte maltempo con piogge abbondanti e grandinate, specie al Nord-Ovest.
  • Centro: peggiora in Toscana con rovesci forti, più caldo altrove.
  • Sud: soleggiato e molto caldo.
Venerdì 29 agosto
  • Nord: ancora maltempo diffuso.
  • Centro: temporali sulle regioni tirreniche.
  • Sud: peggiora in giornata.
Sabato 30 agosto
  • Maltempo al Sud, graduale miglioramento al Centro-Nord.
Domenica 31 agosto
  • Bel tempo su gran parte del Paese.

