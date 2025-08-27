L’estate subisce un brusco stop. Nelle prossime ore, infatti, sull’Italia arriverà un’ondata di maltempo causata dall’ex uragano Erin, che dopo un percorso di oltre 13.000 chilometri si è trasformato in ciclone nord atlantico. Le sue correnti più fredde e instabili spingeranno “spire di maltempo” verso la Penisola, con piogge intense, rischio grandinate e venti forti.

Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, il giorno più critico sarà giovedì 28 agosto, quando al Nord sono attese precipitazioni fino a 100-150 litri per metro quadrato in 24 ore, soprattutto tra Piemonte, Lombardia e Liguria.

Piogge e grandine in arrivo

Il peggioramento inizierà già da mercoledì 27 agosto sul Nord-Ovest, con temporali anche forti. Le prime regioni colpite saranno Piemonte e Lombardia, per poi estendersi rapidamente alla Liguria e all’Alta Toscana. Le precipitazioni saranno accompagnate da raffiche di Scirocco e successivamente da Libeccio, che soffieranno con forza fino a sabato.

«La perturbazione – spiega Tedici – si estenderà a tutto il Centro-Nord entro venerdì, con temporali diffusi da ovest verso est. Sabato sarà il turno del Sud, mentre domenica si tornerà a condizioni più stabili e soleggiate».

Temperature in aumento al Centro-Sud

Nonostante il maltempo, nelle prossime ore si registrerà anche una temporanea risalita di aria calda dal Nord Africa verso Sardegna e Centro-Sud, con punte di 33-34°C diffuse e picchi fino a 38°C sull’isola.

Le previsioni meteo giorno per giorno

Mercoledì 27 agosto

Nord: peggiora con temporali forti, meno intensi sul Nord-Est.

Centro: in prevalenza soleggiato, locali rovesci in Toscana.

Sud: sole e caldo intenso.

Giovedì 28 agosto

Nord: forte maltempo con piogge abbondanti e grandinate, specie al Nord-Ovest.

Centro: peggiora in Toscana con rovesci forti, più caldo altrove.

Sud: soleggiato e molto caldo.

Venerdì 29 agosto

Nord: ancora maltempo diffuso.

Centro: temporali sulle regioni tirreniche.

Sud: peggiora in giornata.

Sabato 30 agosto

Maltempo al Sud, graduale miglioramento al Centro-Nord.

Domenica 31 agosto