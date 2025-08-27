L’estate subisce un brusco stop. Nelle prossime ore, infatti, sull’Italia arriverà un’ondata di maltempo causata dall’ex uragano Erin, che dopo un percorso di oltre 13.000 chilometri si è trasformato in ciclone nord atlantico. Le sue correnti più fredde e instabili spingeranno “spire di maltempo” verso la Penisola, con piogge intense, rischio grandinate e venti forti.
Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, il giorno più critico sarà giovedì 28 agosto, quando al Nord sono attese precipitazioni fino a 100-150 litri per metro quadrato in 24 ore, soprattutto tra Piemonte, Lombardia e Liguria.
Piogge e grandine in arrivo
Il peggioramento inizierà già da mercoledì 27 agosto sul Nord-Ovest, con temporali anche forti. Le prime regioni colpite saranno Piemonte e Lombardia, per poi estendersi rapidamente alla Liguria e all’Alta Toscana. Le precipitazioni saranno accompagnate da raffiche di Scirocco e successivamente da Libeccio, che soffieranno con forza fino a sabato.
«La perturbazione – spiega Tedici – si estenderà a tutto il Centro-Nord entro venerdì, con temporali diffusi da ovest verso est. Sabato sarà il turno del Sud, mentre domenica si tornerà a condizioni più stabili e soleggiate».
Temperature in aumento al Centro-Sud
Nonostante il maltempo, nelle prossime ore si registrerà anche una temporanea risalita di aria calda dal Nord Africa verso Sardegna e Centro-Sud, con punte di 33-34°C diffuse e picchi fino a 38°C sull’isola.
Le previsioni meteo giorno per giorno
Mercoledì 27 agosto
- Nord: peggiora con temporali forti, meno intensi sul Nord-Est.
- Centro: in prevalenza soleggiato, locali rovesci in Toscana.
- Sud: sole e caldo intenso.
Giovedì 28 agosto
- Nord: forte maltempo con piogge abbondanti e grandinate, specie al Nord-Ovest.
- Centro: peggiora in Toscana con rovesci forti, più caldo altrove.
- Sud: soleggiato e molto caldo.
Venerdì 29 agosto
- Nord: ancora maltempo diffuso.
- Centro: temporali sulle regioni tirreniche.
- Sud: peggiora in giornata.
Sabato 30 agosto
- Maltempo al Sud, graduale miglioramento al Centro-Nord.
Domenica 31 agosto
- Bel tempo su gran parte del Paese.