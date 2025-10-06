Dopo la perturbazione del weekend torna l’alta pressione: giornate stabili e temperature in rialzo fino a metà ottobre

Dopo il passaggio instabile e ventoso della perturbazione nordatlantica che ha interessato l’Italia nel weekend, torna il bel tempo. Secondo Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, nei prossimi giorni arriverà la tipica ottobrata, un periodo di clima stabile e mite grazie all’espansione dell’anticiclone sull’area mediterranea.

Il cielo tornerà quindi a essere sereno su gran parte delle regioni, con giornate soleggiate e temperature in progressivo aumento. Solo sul versante adriatico meridionale si potranno registrare ancora venti da nord e qualche breve precipitazione, ma senza fenomeni di rilievo.

A partire da martedì 7 ottobre, le temperature massime saliranno fino a 20-22°C in Toscana, Lazio, Umbria, Campania e Sicilia. Nei giorni successivi, il termometro potrebbe toccare 24-25°C a Roma e Firenze, riportando un assaggio d’estate in pieno autunno.

Unica eccezione la Sardegna, dove tra giovedì e venerdì sono previste nuove piogge locali. Per il resto d’Italia, l’anticiclone dovrebbe garantire stabilità e sole almeno fino al weekend dell’11-12 ottobre, quando potrebbe arrivare un nuovo peggioramento.

Per ora, dunque, spazio al bel tempo dell’ottobrata, con giornate luminose e temperature piacevoli che regaleranno agli italiani un prolungamento estivo inatteso.