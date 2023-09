Sarà una settimana con temperature in discesa, ma le buone notizie per chi spera ancora in qualche giorno di vacanza arriverà nel weekend, quando tornerà il sole. Il caldo, quindi, non è finito così come l’estate. La settimana appena iniziata sarà caratterizzata da un ciclone in arrivo dai Balconi che provocherà anche temporali in diverse regioni. Le temperature, in queste stesse zone, sono destinate a scendere di diversi gradi. Cosa succederà nei giorni successivi? Ecco cosa dicono le previsioni meteo.

Previsioni meteo, settimana con temporali e temperature più basse

Dopo qualche giorno di pioggia e temperature più basse, quindi, l’anticiclone africano tornerà protagonista, soprattutto al Sud, nel prossimo fine settimana, secondo le previsioni di Antonio Sanò, fondatore de IlMeteo.it.

Secondo il meteorologo oggi arriverà un piccolo ciclone che si staccherà dalla Scandinavia e viaggerà dall’Europa orientale per poi raggiungere il Mar Ionio. Da qui provocherà venti freschi dai quadranti orientali sia al Sud che sul resto del Paese.

Tra martedì e mercoledì, poi, le correnti diventeranno più intense e daranno vita a una fase più instabile, soprattutto nel Mezzogiorno. Si attende, quindi, qualche temporale, anche forte, con tanto di possibili grandinate. Le condizioni più complicate si registreranno sui settori ionici della Calabria e della Sicilia.

Nel weekend tornano il caldo e l’estate

Da giovedì a sabato il ciclone inizierà a perdere di intensità, pur restando qualche possibile temporale al Sud. L’anticiclone africano, però, tornerà protagonista assoluto solamente da domenica 10 settembre, con il Sud che sarà nuovamente al caldo. L’estate, quindi, potrebbe proseguire per chi è ancora in vacanza, anche se bisognerà attendere il fine settimana.